La cerveza mexicana desapareció de las estanterías y está a nada de agotarse

La cerveza mexicana se está acabando. Las estanterías de los locales comerciales ya no exhiben las típicas latas de Corona, Modelo, Victoria, y muchas otras marcas que antes acaparaban todos los supermercados y tiendas de conveniencia.

Karla Siqueiros, presidenta de Cerveceros México, dijo que la cerveza que aún puede encontrarse se distribuyó hace más de un mes, por lo que probablemente es cuestión de días para que se agote totalmente el inventario.

“Estamos parados. No hay producción, no hay distribución. Estamos listos y preparados para reanudar los trabajos cuando así lo acuerde la autoridad, con las más altas medidas y protocolos sanitarios. Pero en este momento estamos parados. No estamos produciendo una sola cerveza”, afirmó al periódico El Universal.

El 31 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que todas las actividades económicas consideradas como no esenciales pararían durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, con la finalidad de evitar la propagación del SARS-Cov-2.

EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Derivado de esto, las cerveceras instaladas al norte de México dejaron de producir. Posteriormente, con la escasez y las medidas de ley seca adoptadas por al menos 52 municipios en 21 estados del país, los vendedores minoristas comenzaron a elevar los precios de la cerveza a más del doble.

Productos que antes de la emergencia sanitaria costaban aproximadamente 36 pesos mexicanos (la presentación de 1.2 litros), llegaron a cotizar hasta en 80, de acuerdo con numerosos testimonios en redes sociales.

La semana pasada, el mayor operador de la cadena de tiendas de conveniencia de América Latina dijo que sus tiendas Oxxo podrían quedarse sin cerveza en los próximos 10 días ya que las cervecerías mexicanas dirigidas por Grupo Modelo de Anheuser-Bush InBev SA y Heineken NV llevan semanas cerradas.

El gobierno de México todavía no ha dado ningún indicio de cuándo volverán a sus actividades normales las grandes empresas, confirmó Siquieros, representante de la industria cervecera en el país. Asimismo, también advirtió sobre el riesgo de afectar a toda la cadena productiva e incluso de que México pase de ser una potencia exportadora de cerveza a solo un importador.

REUTERS/Edgard Garrido

“La cadena en general está en riesgo. Debe estar trabajando cada uno de los engranajes para que sea de forma orgánica. Está en riesgo porque estamos parados. Los agricultores cebaderos no pueden parar una cosecha”, explicó.

La cerveza es una de las industrias más importantes en México con un valor estimado en USD 4,858 millones; también representa el 25% de las exportaciones agroindustriales y da empleo a más de 650,000 personas.

La restricción representa un golpe económico fuerte para las tiendas de conveniencia como Oxxo, para la cual la venta de cerveza representa de media el 40% de los ingresos.

Además, la escasez también se nota en los grandes supermercados, que comienzan a llenar sus neveras de cerveza con otros productos bajo el temor de que no habrá nuevas existencias al menos hasta junio.

Si bien la escasez de cerveza todavía no es total, las marcas más consumidas son difíciles de encontrar y comerciantes denuncian que en las grandes bodegas que todavía conservan existencias el precio para adquirir cervezas ha aumentado cerca de un 30%.

Siquieros afirmó que este aumento de precios no tiene razón de ser y que obedece a prácticas de especulación por parte de algunos comerciantes: "Esperamos estar pronto en todos lados. En el súper, en la mesa de cualquier casa. Los precios no tienen por qué varia. Lo que estamos viendo frente a la escasez son actividades de especulación y, en algunos casos, hasta abusivas”.

