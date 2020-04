No obstante, estas medidas no son un paliativo para la economía ante la suspensión de las actividades no esenciales que tentativamente será hasta el 30 de mayo. Serán 80 días (a partir del 23 de marzo) donde sólo en términos de consumo, habrá una pérdida del orden de 2.1 billones de pesos, lo que implica una afectación a los impuestos como el IVA, el IEPS, y si sigue la tendencia a despedir gente también afectará al ISR. Durante abril y mayo el aparato productivo tendrá un freno brutal y es importante precisar cómo lo van a afrontar las empresas, puesto que, al emitirse una emergencia sanitaria, y no una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables en el artículo 42 bis y 427, fracción VII de la Ley Federal del Trabajo, que implique la suspensión de las labores, el dueño no puede ampararse con base en lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de la misma Ley (el patrón estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes).