“Estuve expuesta con pacientes, estuve en contacto con compañeros que salieron positivo. Me dijeron que no, que el médico familiar, mi jefa u urgencias tienen que mandar la orden, para que me hagan la prueba. Tengo mucho dolor de cabeza, me duelen mucho los ojos y tengo esa tos que no tenía. Así con fiebre y todo me voy a ir a trabajar”, narró una enfermera del hospital al portal de Noticieros Televisa.