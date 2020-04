El tribunal no fincó responsabilidad a Morena ni al mandatario mexicano porque ninguno de ellos autorizó el uso de su nombre e imagen, pero sí procedió contra el grupo de Servidores de la Nación. La denuncia corrió a cargo del PRD y prosperó porque había forma de probar que la entrega de estas ayudas sociales se hacía al mismo tiempo que se entregaba esta propaganda. Cosa que en este caso no ocurre, pues aún no se pone en marcha de manera oficial el programa de ayuda a PyMEs.