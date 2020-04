Frente a la crisis, en ciertos ámbitos políticos se piensa que las personas pueden ser felices y plenas si cuentan con internet para disfrutar de un servicio de videos por demanda; o realizar un recorrido virtual por un museo que hoy en día no se puede visitar. Distintos ministerios, secretarías y oficinas de cultura de países y estados latinoamericanos, frente a la crisis del COVID-19, han propuesto actividades ‘culturales’, que no implican sino permanecer pasivos frente a una crisis de derechos humanos. Por supuesto, desde la política se espera que artistas y trabajadores de cultura donen su trabajo, entretengan, usen todos sus recursos. Muchos espectadores y público, no sabemos o no tenemos plena conciencia de lo que hay detrás de cada clase gratuita, cada interpretación, cada poema. En muchos sitios marginados, rurales y urbanos, las actividades culturales eran un poco de aire fresco dentro de su asfixiante realidad, y desafortunadamente no se podrán conectar a internet, pues no cuentan con éste, con luz, menos con un equipo de cómputo.