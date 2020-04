Además, entrará en vigor el Hoy no circula obligatorio independientemente del holograma del vehículo, de lo que quedan exentos taxistas, transporte de carga y personas con discapacidad, el aumento de medidas de sanitización de transporte y espacio público. También se llevará a cabo un mejor control de las empresas que no estén cumpliendo con las medidas de suspensión de actividades no esenciales, necesarias para disminuir el contagio de coronavirus.