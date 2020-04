Cabe mencionar que además de ser la alcaldía más grande y poblada de la capital (1,827,868 habitantes) en Iztapalapa, la mayor parte de su población vive al día, y si no sale a trabajar, no come. Aunado a eso, sufren carencias de servicios básicos como el agua, elemento básico para combatir a la pandemia que está afectando a México y al mundo.