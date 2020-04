“Ya saben ustedes cómo se exagera a veces sin conocimiento, sin a veces hasta los propios legisladores que no leen los proyectos. Votan, aunque parezca increíble, bueno, eso era antes, no leían las iniciativas de ley, ya nada más era… y la línea: ‘No hay que votar, no vamos a votar o sí, hay que votar’, y entonces, en rebaño, ¿cómo se llama?, la inmunidad del rebaño. Bueno, pero eso era antes, ya no”, explicó López Obrador.