“Cuando terminó ese primer ciclo, no hubo mucha transmisión. En julio, vimos un pequeño rebrote en estados del sureste del país, en particular, Chiapas, pero luego no hubo transmisión importante. Cuando llegó octubre, noviembre, diciembre, enero, hasta abril de 2010, nuevamente tuvimos mucha transmisión, un brote mayor que el orginal", relató.