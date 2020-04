Por el lado de la oferta, la pandemia cerrará oportunidades de mercado, pero también abrirá nuevas. Habrá agentes económicos que tengan la capacidad de adaptarse al nuevo escenario, consolidarse en ese nicho y sobrevivir al coronavirus. Habrá quienes no. Habrá organizaciones delictivas afianzadas que mantengan las restricciones y esperen pertrechadas el fin de la emergencia sanitaria. Y también habrá quienes no. Lo indudable es que el mercado de drogas se contraerá pues, como cualquier mercado, resentirá los efectos de la ralentización y retracción económica global. Como consecuencia de ello, la lucha por mantener una posición hegemónica será más cruenta —si es que esto es posible en el México del 2020—. Es decir, en algún momento habrá una mayor violencia entre organizaciones que compitan por un mercado contraído en territorios en disputa. Además, las organizaciones delincuenciales no podrán resistir la tentación de diversificar sus actividades delictivas, una tendencia creciente, desde hace varios años en México, que sin duda se reforzará. Habrá, además, una expansión de mercados como el fentanilo, de fabricación más acorde a los nuevos tiempos.