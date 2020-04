“Abundan las denuncias por parte del personal médico de no contar con el material mínimo indispensable para atender a los enfermos, así como por las agresiones que han venido sufriendo”, expresó el sindicato patronal. “Es evidente que a tres meses de iniciada la pandemia, las unidades de salud no se encuentran listas y los insumos médicos no son suficientes para un escenario a corto plazo”, añadieron.