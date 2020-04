“Atención, amigos, mi hijo Jorge Vizcarra Pérez está solicitando gente igual de pendejos a él para ir a una ¡ALBERCADA! ¿Quién dijo yo! Por cierto, yo que sus amigos no me le acercaba, en una de esas tiene coronavirus, porque no se resguarda en casa y te pudiera infectar. ¡Aguas!”, fueron las palabras del ex edil panista.