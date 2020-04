El presentador consideró al presidente mexicano como “un bochorno” y aseguró que “no sé cómo los mexicanos vena a su presidente, pero si yo fuera mexicano la verdad es que me daría un poquito de vergüenza, no sé por qué habla tan despacio y sobre todo no sé por qué las ideas le pesan tanto, no se le descuelga una sola idea luminosa”.