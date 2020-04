Es por ello que las autoridades sanitarias mexicanas ya habían lanzado una campaña enfocada en poblaciones más jóvenes a no descuidarse. “No se confíen, me dirijo a ustedes jóvenes, hombres y mujeres, no se confíen, esta es una epidemia seria, no se lo tomen a la ligera”, indicó López-Gatell en un video pregrabado y publicado este miércoles.