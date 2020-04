“El problema es más grave, ahora fue un compañero, ve por cuánto tiempo aguantó y vivió con el virus. No sabes cómo está su familia, sus seres más cercanos, no sabemos si otros que acudieron a cuidar ese evento [el Vive Latino] también se contagiaron y nos contagiaron", expresó. “A ninguno nos han hecho pruebas. No sabemos cuántos de los que están trabajando tienen el virus”, añadió.