Las autoridades señalaron que por el momento no se reportan daños. “Se registra sismo con epicentro en Petatlán, Guerrero, con percepción ligera en algunos puntos de la ciudad. Las unidades de PC de las alcaldías no reportan eventualidades. Por la magnitud no ameritó alerta sísmica. Estamos pendientes”, publicó en su cuenta de Twitter la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.