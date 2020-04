El uso del cubrebocas se recomendado para las personas infectadas y quienes las cuidan; en México no estamos acostumbrados a ellos y no sabemos utilizarlos. “En este momento nos dan una sensación de falsa protección; sentimos que traemos un escudo que nos protege del virus y nos olvidamos de no tocarnos la cara. En la calle la gente todo el tiempo lo jala, se lo acomoda, y al final se toca la cara con las manos que podrían estar sucias”. Además, no se debe olvidar que son desechables.