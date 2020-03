Otra crítica que hizo Calderón fue al criterio por el cual se aplicaron las pruebas de detección de COVID-19. Y es que la actual administración no realizó los tests por sostener tanto tiempo la Fase 1 de pandemia, en la que no realizaban la prueba a pacientes con el cuadro sintomático del coronavirus si no habían tenido contacto directo con alguien que había estado en algún país de alto riesgo o que le hubieran confirmado el padecimiento.