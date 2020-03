Anahí renunció a su empleo de hotelería en Puerto Vallarta para viajar a Egipto en enero del 2020 como parte de un voluntariado ofertado por Organización No Gubernamental (ONG) AISEC. En ese mes, su destino no contaba con ningún caso de coronavirus y no imaginó que, lo que comenzaba en China, llegaría con esa fuerza a tierra egipcias y la dejaría atrapada y sin recursos en El Cairo.