“Estamos buscando cuidar la economía sin decir que no nos importa la salud, pues estamos cuidando que no sea mayor el deterioro económico y buscar recuperarnos pronto, pensar en la normalidad con las medidas que vamos a tomar que no necesariamente serán las mismas medidas tomadas en otros tiempos de crisis que se han prestado a la corrupción. Esas también son presiones porque quisieran que soltáramos el gasto”.