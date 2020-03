Pues comentarios como “se agradece la intención, pero si la entregas al gobierno no te sorprendas ni digas que no podía saberse, si aparece algún gandalla, ésos de los “no somos como los de antes”, vendiéndolas clandestinamente. Mejor llévala a los hospitales” o “Muy buena iniciativa GrupoModelo, pero no es buena idea dárselo a este gobierno irresponsable, porque dado como piensan y actúan es posible que no llegue a su destino el gel. Mejor distribuyalo ustedes a través de su gran red de logística. El gobierno no va a repartirlo”, se pueden leer como respuestas de distintos usuarios