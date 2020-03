“Lejos de Angela Merkel, quien valientemente le dijo a los alemanes que probablemente 70% de ellos terminarían infectados y tendrían que estar preparados para ello. Lejos del primer ministro italiano quien declaró sin reparos “Se nos acabó el tiempo. Tenemos que quedarnos en casa” y así confinó a 60 millones de sus compatriotas. Pero AMLO no quiere hablar mucho del coronavirus; no quiere que haya cifras evidenciando la magnitud del problema; cree que el virus es una conspiración conservadora y no el mayor reto a su capacidad de conducir al País en tiempos de crisis”.