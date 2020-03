El Poder del Consumidor señala que los churrumais con limoncito de Sabritas, no tiene un etiquetado claro, ya que no se indica que el producto es alto en calorías, sodio y grasa. El organismo señaló que es importante que los empaques orienten a los consumidores de manera veraz respecto al contenido del producto para que este pueda elegir libremente si lo adquiere o no.