“Se perdió, duró dos semanas perdida, y la buscaba y no la encontraba, pero pensaba que a lo mejor andaba ahí, no coincidía nomás, y el día martes salió el señor, el velador, y ya me dijo que tenía dos semanas perdida y que un guardia de ahí había visto que dos hombres la habían levantado, la habían echado a un carro, y ya no me gustó. Obviamente me preocupé, me dijo (el guardia) “creo que la vi en el Oxxo de las Lomas” dijo Panchita.