“La aislaron, estaban preguntándose cómo hacer el proceso porque ni ellos sabían, primero nos tuvieron ahí horas. Luego nos dijeron que tal vez tenía que quedarse en cuarentena, pero no sabían. Me hicieron mil preguntas, me interrogaron demasiado, que en qué vuelo había venido, con quién había convivido, que le diera nombres. Que ya habían mandado la prueba molecular y que nos iban a dejar ir y que nos llamaban para decirnos si era positivo o negativo, de ser positivo que nos quedáramos en casa”.