“Imagínense, porque ese es otro cambio, y lo tengo que decir, ante el Cisen se dedicaba a espiarnos a nosotros, a los opositores. Eso ya no existe, no estamos espiando a los opositores del gobierno, no estamos espiando a ningún conservador, pueden hablar por teléfono con toda tranquilidad, nosotros no estamos escuchando conversaciones de opositores, de periodistas”, agregó López Obrador.