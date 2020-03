“Si tengo el respaldo, el día que el pueblo no que quiera ese dia voy a llorar y me voy a ir a Palenque, no voy a estar ahí como unos presidentes que tienen el 10, 15 el 20 % de aprobación y ahí están , cómo voy a gobernar así, si no tiene uno el respaldo de los ciudadanos, nada más están ahí por el cargo, y yo no luché por eso, yo luché por la transformación del país”, expresó.