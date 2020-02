Así lo hacen las personas que se sienten bien consigo mismas. Son individuos que no mantienen vigente el malestar. Buscan quitárselo de encima lo más rápido posible. Apenas sienten angustia, dolor o tristeza comienzan a trabajar para poder erradicarlas. No las perpetúan, no las mantienen vigentes, ni las dejan crecer. Encuentran la manera de calmarse, dándose a sí mismos palabras de aliento o buscando la forma de empezar a reducir el molesto sentimiento que los tiene atrapados. Si no lo logran, no se detienen y continúan buscando hasta hallar una forma de pensar que comience a mitigar el malestar. No aceptan un solo pensamiento que alimente la emoción desagradable que sienten. Son proactivos consigo mismos.