“Hay que informar para que no haya pánico, no suceda lo que pasó con la influenza que se exageró, pero fue mal manejado. Nos afectó incluso económicamente, aquí por influenza tenemos desgraciadamente como 15 mil muertes al año, no estoy diciendo que lo del coronavirus no represente un riesgo, pero a nivel mundial se habla de 2 mil 500 pérdidas de vidas humanas, tenemos que atender el asunto pero no exagerar, prevenir”, indicó.