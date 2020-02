Asimismo, esta mañana, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, aseguró que esta contracción no es motivo para no preocuparse. “siempre preocupa que la economía no crezca, ya que cuando crece siempre hay mayor empleo y mejores condiciones económicas para todo. Lo que tenemos que hacer es buscar una salida lo más rápido posible”, aclaró.