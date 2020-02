“No importa que yo traía short, no importa que no haya pasado “algo más” nadie tiene derecho a invadir mi espacio, a romper el respeto, a violentar de ninguna manera, nadie. Es muy claro cómo cambia el teléfono de mano y además disimulaba cuando pasaron unas personas. En verdad me da tanta impotencia y coraje saber que existe gente tan mierda. A plena luz del día, estaban pasando personas, estaba con mi hija. No quiero pensar lo que no ha hecho, o podría llegar a hacer ese imbécil con chicas solas o en lugares más vulnerables”, añadió la joven, quien pidió a sus amigos y seguidores que compartieran la publicación para que los hechos no queden impunes.