No hay persona adicta que no sepa que la droga hace mal, cualquiera sea ésta. Juego, sexo, internet, alcohol, cocaína, marihuana, etc. y que una vez instalada la adicción se pierde el control. Quedan sometidos y atrapados en la adicción y la falta de ese “encantador placer” comienza a provocar una serie de síntomas y sensaciones desagradables que llevan a la necesidad imperiosa de volver a consumir acompañada de un deseo irrefrenable de hacerlo. De esa manera el círculo del consumo se instala.