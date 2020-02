“Un mensaje a los que se dedican a las actividades delictivas, que se escuche bien , que se escuche lejos, no se va a permitir que actúe la delincuencia con impunidad, ya no es el tiempo de antes, ya no es que yo puedo hacer y deshacer porque tengo influencias y voy a comprar a ministerios públicos y voy a comprar a jueces, y voy a comprar a autoridades y me van a sacar de la cárcel, ya no va a ser así”.