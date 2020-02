“Que vayas a un psicólogo y te identifiquen por venir del ITAM no es normal; no es normal que vayas a un psiquiátrico y te diga que tiene muchos pacientes de la institución con el mismo problema; no es normal que ya no vaya a salir con Fer de aquí”, reclamó una joven. Una de las demandas de la comunidad estudiantil era la contratación de expertos en salud mental. bgpa​​Gerardo Ernesto Carreón Olvera era un estudiante de Economía, quien acabó con su vida este lunes luego de reprobar un examen, de acuerdo con sus familiares. En entrevista con MILENIO, Ruth Olvera, madre del joven de 22 años aseguró que la razón por la que su hijo se quitó la vida, se debe a las presiones y estrés escolar que tenía en la institución. Un estudiante del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) se suicidó; amigos y familiares acusaron que el joven murió a consecuencia de presiones académicas y el rigor de sus pruebas. Por su parte, el ITAM lamentó la pérdida del joven y externó sus condolencias y su apoyo a familiares y amigos. “Por respeto a la familia, consideramos que es su prerrogativa brindar la información que considere pertinente en referencia a esta situación”, dijo en un comunicado. https://www.milenio.com/policia/itam-reportan-caso-suicidio-mama-acusa-presion-escuelaerardo Ernesto Carreón Olvera era un estudiante de Economía, quien acabó con su vida este lunes luego de reprobar un examen, de acuerdo con sus familiares. En entrevista con MILENIO, Ruth Olvera, madre del joven de 22 años aseguró que la razón por la que su hijo se quitó la vida, se debe a las presiones y estrés escolar que tenía en la institución. https://www.milenio.com/policia/itam-reportan-caso-suicidio-mama-acusa-presion-escuela​"Lo que lo llevó a esta situación es que él (Ernesto Carreón) reprobó un examen, pues este era decisivo para continuar o no en la escuela, estaba bajo condicionamiento, si el no pasaba la materia, tendría que volver a recusarla, lo que lo presionaba aún más", explicó la madre. Olvera explicó que la situación escolar por la que estaba pasando Ernesto era muy difícil para él, pues tenía que decidir si seguir estudiando en el ITAM o cambiarse de universidad. “Cuando le notifican a mi hijo que había reprobado la materia, mi hijo tenía que decidir si quería continuar en la ITAM o, como ya lo estábamos planeando, cambiarse a la Universidad Panamericana, pues el acceso a la ITAM todavía lo tenía, pero me comentaba que si no podía con las materias con las que ya contaba, mucho menos si le agregaban aún más”. https://www.milenio.com/policia/itam-reportan-caso-suicidio-mama-acusa-presion-escuela"Lo que lo llevó a esta situación es que él (Ernesto Carreón) reprobó un examen, pues este era decisivo para continuar o no en la escuela, estaba bajo condicionamiento, si el no pasaba la materia, tendría que volver a recusarla, lo que lo presionaba aún más", explicó la madre. Olvera explicó que la situación escolar por la que estaba pasando Ernesto era muy difícil para él, pues tenía que decidir si seguir estudiando en el ITAM o cambiarse de universidad. “Cuando le notifican a mi hijo que había reprobado la materia, mi hijo tenía que decidir si quería continuar en la ITAM o, como ya lo estábamos planeando, cambiarse a la Universidad Panamericana, pues el acceso a la ITAM todavía lo tenía, pero me comentaba que si no podía con las materias con las que ya contaba, mucho menos si le agregaban aún más”. https://www.milenio.com/policia/itam-reportan-caso-suicidio-mama-acusa-presion-escuelaPese a que siguen las investigaciones para esclarecer los hechos, Olvera reiteró que la respuesta que espera por parte del instituto es que esclarezca el seguimiento que le llevaron a la atención psicológica de Ernesto además de la realización de acciones contundentes para que ya no se registren más casos de suicidios. “Hasta el momento, no va a existir ninguna actitud en contra del plantel, pero si buscó que me expliquen porque no le dieron la atención psicológica cuando él la necesitaba. Ya no pueden seguir los casos de suicidio, las autoridades deben de mejorar su mesa de trabajo para evitar estas situaciones”, detalló. Amigos realizan homenaje a Ernesto Amigos y familiares realizaron un homenaje al estudiante de Economía en la plaza Roja del ITAM, en donde llevaron flores. Con cárteles, pintura amarilla y trajes negros, los familiares de Ernesto Carreón lo recordaron como el estudiante que era. Además de pedir un minuto de silencio por la pérdida del joven https://www.milenio.com/policia/itam-reportan-caso-suicidio-mama-acusa-presion-escuelaMi niño del alma, Ernesto Carreón Olvera, hoy te despides de nosotros, descansa en paz, uno más de los estudiantes que sembró sus sueños y esperanzas en ti ITAM, uno más de los que se van gracias a ti", escribió su hermana en Facebook. En redes sociales, Ernesto también fue reconocido por su trabajo en un periódico escolar como editor, en donde contribuyó a la sección Nacional. https://www.milenio.com/policia/itam-reportan-caso-suicidio-mama-acusa-presion-escuelaFernanda, el otro caso de suicidio en el ITAM El pasado 11 de diciembre, Fernanda 'N' se suicidó debido a la carga de trabajo, de acuerdo con la propia comunidad. Jóvenes estudiantes de la institución denunciaron a través de Twitter la presión a la que están sometidos debido al alto nivel de exigencia de esta casa estudios. El caso de Fernanda no solo enlutó a la comunidad itamita y la congregó con decenas de girasoles en la plaza roja para rendirle homenaje, también abrió un debate sobre el sistema educativo de la institución y la importancia de priorizar la salud mental de los universitarios pues, acusaron, no es el primer caso de suicidio. “Que vayas a un psicólogo y te identifiquen por venir del ITAM no es normal; no es normal que vayas a un psiquiátrico y te diga que tiene muchos pacientes de la institución con el mismo problema; no es normal que ya no vaya a salir con Fer de aquí”, reclamó una joven. Una de las demandas de la comunidad estudiantil era la contratación de expertos en salud mental. bgpa​​Gerardo Ernesto Carreón Olvera era un estudiante de Economía, quien acabó con su vida este lunes luego de reprobar un examen, de acuerdo con sus familiares. En entrevista con MILENIO, Ruth Olvera, madre del joven de 22 años aseguró que la razón por la que su hijo se quitó la vida, se debe a las presiones y estrés escolar que tenía en la institución. Un estudiante del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) se suicidó; amigos y familiares acusaron que el joven murió a consecuencia de presiones académicas y el rigor de sus pruebas. Por su parte, el ITAM lamentó la pérdida del joven y externó sus condolencias y su apoyo a familiares y amigos. “Por respeto a la familia, consideramos que es su prerrogativa brindar la información que considere pertinente en referencia a esta situación”, dijo en un comunicado. https://www.milenio.com/policia/itam-reportan-caso-suicidio-mama-acusa-presion-escuelaerardo Ernesto Carreón Olvera era un estudiante de Economía, quien acabó con su vida este lunes luego de reprobar un examen, de acuerdo con sus familiares. En entrevista con MILENIO, Ruth Olvera, madre del joven de 22 años aseguró que la razón por la que su hijo se quitó la vida, se debe a las presiones y estrés escolar que tenía en la institución. https://www.milenio.com/policia/itam-reportan-caso-suicidio-mama-acusa-presion-escuela​"Lo que lo llevó a esta situación es que él (Ernesto Carreón) reprobó un examen, pues este era decisivo para continuar o no en la escuela, estaba bajo condicionamiento, si el no pasaba la materia, tendría que volver a recusarla, lo que lo presionaba aún más", explicó la madre. Olvera explicó que la situación escolar por la que estaba pasando Ernesto era muy difícil para él, pues tenía que decidir si seguir estudiando en el ITAM o cambiarse de universidad. “Cuando le notifican a mi hijo que había reprobado la materia, mi hijo tenía que decidir si quería continuar en la ITAM o, como ya lo estábamos planeando, cambiarse a la Universidad Panamericana, pues el acceso a la ITAM todavía lo tenía, pero me comentaba que si no podía con las materias con las que ya contaba, mucho menos si le agregaban aún más”. https://www.milenio.com/policia/itam-reportan-caso-suicidio-mama-acusa-presion-escuela"Lo que lo llevó a esta situación es que él (Ernesto Carreón) reprobó un examen, pues este era decisivo para continuar o no en la escuela, estaba bajo condicionamiento, si el no pasaba la materia, tendría que volver a recusarla, lo que lo presionaba aún más", explicó la madre. Olvera explicó que la situación escolar por la que estaba pasando Ernesto era muy difícil para él, pues tenía que decidir si seguir estudiando en el ITAM o cambiarse de universidad. “Cuando le notifican a mi hijo que había reprobado la materia, mi hijo tenía que decidir si quería continuar en la ITAM o, como ya lo estábamos planeando, cambiarse a la Universidad Panamericana, pues el acceso a la ITAM todavía lo tenía, pero me comentaba que si no podía con las materias con las que ya contaba, mucho menos si le agregaban aún más”. https://www.milenio.com/policia/itam-reportan-caso-suicidio-mama-acusa-presion-escuelaPese a que siguen las investigaciones para esclarecer los hechos, Olvera reiteró que la respuesta que espera por parte del instituto es que esclarezca el seguimiento que le llevaron a la atención psicológica de Ernesto además de la realización de acciones contundentes para que ya no se registren más casos de suicidios. “Hasta el momento, no va a existir ninguna actitud en contra del plantel, pero si buscó que me expliquen porque no le dieron la atención psicológica cuando él la necesitaba. Ya no pueden seguir los casos de suicidio, las autoridades deben de mejorar su mesa de trabajo para evitar estas situaciones”, detalló. Amigos realizan homenaje a Ernesto Amigos y familiares realizaron un homenaje al estudiante de Economía en la plaza Roja del ITAM, en donde llevaron flores. Con cárteles, pintura amarilla y trajes negros, los familiares de Ernesto Carreón lo recordaron como el estudiante que era. Además de pedir un minuto de silencio por la pérdida del joven https://www.milenio.com/policia/itam-reportan-caso- https://www.milenio.com/policia/itam-reportan-caso-suicidio-mama-acusa-presion-escuela