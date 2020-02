De cumplirse las condiciones del contrato en materia de bonos catastróficos los inversionistas no reciben las ganancias o intereses esperados por desastre. Herrera enfatizó que este tipo de acuerdos sirven para contar no sólo con un seguro, si no también con los recursos para hacer frente a cualquier situación que requiera de atención inmediata por poblaciones o construcciones afectadas por la naturaleza.