“Yo por convicciones, por principios, estoy en contra del feminicidio. Es inaceptable, aborrecible, es algo que no se puede permitir y que tenemos nosotros que enfrentar con todos los medios, con toda la fuerza y las formas que tiene el gobierno para evitarlo y que se castigue de manera severa. Mi planteamiento es incluso que no se hagan modificaciones para reducir penas ni cambiar los tipos o causales, nada, que fue mi planteamiento cuando se procuró hacer una reforma, que no estaba pensada -aquí lo aclaró el fiscal- para tolerar el feminicidio; al contrario, para enfrentarlo con más decisión y rigor, pero como se malinterpretó, mi opinión fue: No nos metamos en eso, que se castigue, hay que pronunciarse para evitar el feminicidio” , dijo el presidente López Obrador.