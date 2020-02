Aunque no se sabe cuánto tiempo llevaba Lozoya oculto en la Zagaleta, o en qué villa se encontraba, desde la urbanización aseguraron al diario español El País que el ex director de Pemex, acusado en México de delincuencia organizada y de recibir sobornos millonarios de Odebrecht, no es propietario de ningún inmueble.