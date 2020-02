“¿Qué es eso de ir con marros a romper vidrios, encapuchados, dicen anarquistas, no, no era así Ricardo Flores Magón ni Librado Rivera ni Daniel Cabrera, no, eso no es anarquismo. El anarquismo es productivo, es transformador, estos son grupos extremistas y no se olviden que los extremos se juntan, se tocan, la extrema izquierda y la extrema derecha”, expresó.