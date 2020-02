Cuando los medios de comunicación presentes lo cuestionaron sobre el caso de Genaro García Luna, el ex presidente señaló que la estrategia de seguridad en aquel entonces no se componía por una sola persona y que sin duda funcionó. En relación al proceso judicial que su ex secretario de seguridad lleva en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, Nueva York, Calderón respondió que era una situación muy controvertida en la que esperaba que García Luna defendiera su inocencia y pudiera resolver el tema.