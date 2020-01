“Es cierto que estamos pasando por momentos complicados no solo en la ciudad sino en el país”, apuntó este representante en relación a las cifras nacionales, pues México reportó 34.582 asesinatos en 2019, la cifra anual más alta en 20 años de registro oficial y un 2,49 % más que el año anterior. La estudiante Gabriela compartió con EFE que vive con temor debido a que la delincuencia contra las mujeres ha aumentado en su ciudad. “Da miedo porque ya no sabes si vas a regresar o no. O si alguien te puede hacer algo en el camino”, apuntó.