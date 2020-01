Cocina pensando en eso, elige las recetas de acuerdo a lo que ya tienes en el refrigerador y que es posible que se venza o estropee más pronto. Sirve en platos pequeños para que se vean más llenos y monta tú la comida en los platos, para que no suceda lo que pasa en los bufetes, que la gente se sirve de acuerdo a su antojo, no a su hambre o su consumo normal. Si te sobra un poco, piensa en integrar lo que sobró en la siguiente comida. No tires comida, cada pedazo de carne o lácteos implicó sufrimiento, y al final la vida de un animal.