“Estimado señor ladrón, ya van cuatro veces que te metes a robar en mi negocio en cuatro meses. Yo sé que no vas a cambiar tus costumbres, pero sólo te pido que no tumbes la puerta. Me sale más cara la reparación de los daños que las cosas que robas”, se lee en una lona que el empresario colgó en el exterior del negocio, llamado “Victoria Soccer” y ubicado frente al Parque Industrial Las Américas.