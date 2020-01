También el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, demostró su apoyo a Héctor De Mauleón, además de señalar que “Aunque no siempre lo parezca, los buenos somos más y más fuertes que los malos”. También a través de otro mensaje en redes el diplomático subrayó que el estar en desacuerdo con alguien no significa que se le tenga que amenazar y que, aunque no tenía el gusto de conocer el persona al periodista, le enviaba un fuerte abrazo.