La ansiedad y los problemas de insomnio pueden tener consecuencias severas para la salud, ya que no contar con el descanso pertinente no sólo afecta la concentración de quienes los padecen, sino que también impactan en su rendimiento físico. En este tipo de casos siempre es importante contar con ayuda profesional, aunque en situaciones de pánico, cuando acudir con el especialista implica que en el traslado para recuperar el control la situación se complique aún más, existen aplicaciones como “One One-Minute anxiety helper”, la cual representa una manera de trabajar en la concentración y conciliación del sueño a través de un chatbot.