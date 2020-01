Sin embargo, no es un caso exclusivo de México, pues también a inicios de 2019 en Woodstock, Georgia, un hombre murió tras impactarse con un árbol al salir disparado de su scooter y no portar casco. The San Diego Union Tribune en Español entrevistó a la doctora Leslie Kobayashi, cirujana de traumatología del Centro Médico de UC San Diego, quien se encargó del caso del hombre fallecido en Georgia; Kobayashi expuso en aquella ocasión que, tras la moda de los scooters, estaban presenciando una gran serie de fracturas faciales, fracturas de extremidades, así como hemorragias, tanto por conmoción cerebral como intracraneal.