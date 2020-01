Es cierto que el consumo es uno de los ejes fundamentales del crecimiento de los capitales. Sin embargo, hay que considerar que la competencia capitalista, su rivalidad y sus formas de operar tendrán sus efectos en lo que las personas gastan. La teoría económica dice que los consumidores optimizan, pero lo que no se toma en cuenta es que no siempre sucede así. La teoría económica nos dice que se trata de agentes económicos racionales, pero estas acepciones sólo son teóricas. Una sola noche de ofertas de una tienda departamental, dará cuenta de que la racionalidad no lo es tanto, muchas de las compras podrían resultar intrascendentes o innecesarias. Como anécdota, quiero comentar que un día estaba yo de compras en un supermercado y vi una joven pareja que estaba de compras, me imaginaba que estaban recién casados porque no llevaban ningún bebé o niños consigo. De pronto oigo que el hombre le dice a la mujer: “amor qué tal si llevamos esto (determinado producto”… “para qué” la mujer contesta. “No sé, tal vez podríamos necesitarlo” contestó él. Me quedé sorprendido, no le encontré la racionalidad a la elección. Pero como este hay miles de casos. Me acuerdo de uno más: hablan por teléfono la mamá y su hija. La hija: “Me acabo de comprar un pantalón” La madre contesta “de qué marca?” Otra vez mi sorpresa fue mayúscula pues yo esperaba alguna pregunta como de qué color es o cómo te queda. La racionalidad de la teoría opera de forma distinta en la realidad.