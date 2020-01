En estas fechas, algunas personas deciden comprar juguetes a bajo costo; sin embargo, en muchas ocasiones, estos no cuentan con el etiquetado pertinente, controles de calidad, materiales adecuados o incluso no pertenecen a una marca reconocida en específico, si no que se consiguen en establecimientos irregulares cuyos precios tienden a ser muy accesible.