En este sentido, cabe destacar que 71 farmacéuticas participantes cometieron incumplimientos técnicos o incluso no presentaron descuentos en sus propuestas económicas. De acuerdo con la SHCP, se llevará cabo un proceso para conocer los motivos de la no adjudicación, pues “en algunos casos, dadas las condiciones del mercado, a la industria ya no le puede parecer atractiva la producción de ciertos productos que las instituciones incorporan sus requerimientos”.