María se presentó por la mañana a presentar la denuncia. En el Ministerio Público las autoridades no la escucharon. "Para que lo busca, ha de estar en Acapulco tomádonse una caguama, no lo búsque”, le dijo el agente y se negó a tomar su testimonio. Después de eso ella no supo qué hacer, todo era nuevo para ella y no sabía por dónde empezar.