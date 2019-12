Durante este momento, los asistentes cantan una letanía tradicional conocida como canto para pedir posada, que incluye estrofas como: “En el nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada”, “Aquí no es mesón sigan adelante yo no puedo abrir no sea algún tunante” o el característico “Entren Santos Peregrinos, Peregrinos, reciban este rincón, aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón”.